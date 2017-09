Ardex Österreich: Sames übernimmt Geschäftsführung

Dr. Gunther Sames hat am 1. September die Geschäftsführung bei dem zum Bauchemiehersteller Ardex gehörenden österreichischen Tochterunternehmen Ardex Baustoff übernommen. Sein Vorgänger Anton Reithner ist in den Ruhestand getreten.



Sames ist bereits Anfang März zu Ardex gewechselt und wurde seitdem auf seine neue Aufgabe vorbereitet. Zuvor war er Sales Director und Vorstandsmitglied bei Zellstoff Pöls.



Ardex Baustoff hat rund 87 Mitarbeiter und fertigt am Standort Loosdorf in Niederösterreich bauchemische Produkte wie zum Beispiel Bodenbelags- und Parkettklebstoffe, Abdichtungen, Estriche und Spachtelmassen. Die Ardex-Gruppe ist in über 50 Ländern vertreten und beschäftigt insgesamt rund 2.500 Mitarbeiter.