Arauco wird Sägewerk in Santa Olga nicht wieder aufbauen

Der chilenische Holz- und Zellstoffkonzern Arauco hat die Entscheidung zum Wiederaufbau des Sägewerks am Standort Santa Olga in der Region Maule revidiert. Dies hat die chilenische Wirtschaftszeitung Economía y Negocios Mitte August berichtet. Das unter dem Namen „El Cruce“ firmierende Sägewerk war Ende Januar durch Waldbrände in Zentral-Chile erheblich beschädigt worden. Mit insgesamt 125 Beschäftigten hatte das Unternehmen an dem Standort zuvor eine Jahreskapazität von 117.000 m³ Schnittholz erreicht. Arauco hatte anschließend angekündigt, den Standort wieder aufbauen zu wollen.



Nach Informationen von Economía y Negocios geht Arauco inzwischen aufgrund der Waldbrände von einem deutlich geringeren verfügbaren Holzvolumen aus den unternehmenseigenen Forstplantagen der Region aus. Das Unternehmen erwarte, dass ab 2019 über einen Zeitraum von 15 Jahren keine ausreichende Rundholzversorgung aller Sägewerke in der Region Maule gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund sei die ursprünglich angekündigte Entscheidung zum Wiederaufbau des Standorts Santa Olga verworfen worden. Von den ursprünglich 125 Beschäftigten seien bislang 70 bis 80 an andere Standorte von Arauco gewechselt.