2x4-Preis erreicht höchsten Stand seit über zehn Jahren

Der von Random Lengths ermittelte Durchschnittspreis für das Leitsortiment SPF 2x4 #2&Btr erreichte Ende vergangener Woche auf dem US-Markt mit 423 US$/1.000 bdft den höchsten Wert seit über zehn Jahren. Der erst im April erreichte Rekordwert wurde um 3 US$ übertroffen.



Laut Random Lengths haben Käufer zwar in den vergangenen Tagen wieder etwas vorsichtiger agiert, was auch zu einer leichten Abschwächung der Nachfrage geführt hat, die Geschäftstätigkeit war insgesamt aber nach wie vor lebhaft genug, um die Preise über alle Nadelschnittholzsortimente hinweg weiter ansteigen zu lassen.