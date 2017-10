Wibeba konkretisiert Investitionen in Heiligenkreuz

Der österreichische Laubholzverarbeiter Wibeba-Holz hat am Mittwoch die Pläne für den im Februar erworbenen neuen Produktionsstandort Heiligenkreuz/Burgenland konkretisiert. Insgesamt sollen 9,5 Mio € in neue Produktionsanlagen investiert werden. Der erste Bauabschnitt sieht den Aufbau einer Fertigungslinie für Leimholzplatten und Brandschutzelemente vor, die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2018 geplant. Das Unternehmen prüft zudem den Aufbau von Trocknungskapazitäten; dafür könnte eine 30.000 m² große Erweiterungsfläche genutzt werden.



Wibeba-Holz hatte die zuvor von dem insolventen Parketthersteller Serenzo Flooring genutzten Immobilien am 1. Februar übernommen. Der damit mögliche Aufbau eines weiteren Produktionsstandorts war damals unter anderem mit Kapazitätsengpässen in der Massivholzplattenfertigung begründet worden.