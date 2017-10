Weyerhaeuser veräußert Beteiligung an Twin Creeks

Der US-amerikanische Forst- und Holzkonzern Weyerhaeuser zieht sich aus seiner 21 %-Beteiligung an dem Forstunternehmen Twin Creeks Timber zurück. Twin Creeks Timber übernimmt den Anteil von Weyerhaeuser für 107 Mio US$ in bar. Darüber hinaus verkauft Weyerhaeuser für insgesamt 202,5 Mio US$ rund 100.000 acre Southern Yellow Pine-Wälder an Twin Creeks Timber. Der Verkauf soll bis Jahresende abgeschlossen sein.



Zum 31. Dezember endet nach Angaben von Weyerhaeuser auch die Vereinbarung mit Twin Creeks Timber zur Bewirtschaftung von insgesamt 260.000 acres Waldflächen in den Bundesstaaten Arkansas, Mississippi, Alabama, Georgia und South Carolina, die bislang bereits zum Portfolio von Twin Creeks Timber gehören.



Twin Creeks Timber wurde ursprünglich als Joint Venture zwischen der Plum Creek Timber Company und mehreren institutionellen Investoren gegründet. Nach dem Zusammenschluss mit Plum Creek im Februar 2016 übernahm Weyerhaeuser die Beteiligung an diesem Joint Venture und die Bewirtschaftung der Twin Creeks Timberlands.