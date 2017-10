Weyerhaeuser: Haftung für I-Joists belastet Ergebnis

Das operative Ergebnis des Weyerhaeuser-Geschäftsbereichs „Wood Products“ hat im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als drei Viertel auf 40 Mio US$ nachgegeben. Grund hierfür sind unter anderem Produkthaftungskosten in Höhe von 190 Mio US$, die von Juli bis September bei der Sanierung sowie dem Austausch von mängelbehafteten Stegträgern entstanden sind. Formaldehyd-Emissionen aus I-Joists, die zwischen Dezember 2016 und Juli 2017 mit einer Brandschutz-Beschichtung vermarktet worden waren, hatten zu Geruchsbelästigungen in Neubauten sowie gesundheitlichen Beschwerden bei den Bewohnern geführt. Seit Bekanntwerden der Probleme im zweiten Quartal hat Weyerhaeuser insgesamt 240 Mio US$ zur Beseitigung der Mängel aufgewendet.



Bereinigt um außerordentliche Faktoren ist das EBITDA des Geschäftsbereichs dagegen um 36,9 % auf 278 Mio US$ gestiegen. Der konsolidierte Gesamtumsatz lag mit 1,299 Mrd US$ um 8,7 % über dem Vorjahresniveau. Überproportional zugelegt hat der OSB-Umsatz, der um 28,1 % auf 328 Mio US$ gestiegen ist. Das leicht gesunkene Absatzvolumen von 741 Mio sqft (Basis 3/8'') konnte durch höhere durchschnittliche Verkaufspreise überkompensiert werden.



Im Geschäftsbereich Wood Products haben wie im vorangegangenen Quartal auch die Umsätze der Produktsegmente I-Joists (+17,7 % auf 93 Mio US$), Engineered Solid Section (+10,1 % auf 131 Mio US$) und Schnittholz (+6,1 % auf 525 Mio US$) zugelegt. In den Produktsegmenten MDF und Nadelsperrholz hat der Umsatz dagegen um 2,0 % bzw. 6,2 % auf 48 (49) Mio US$ bzw. 45 (48) Mio US$ nachgegeben. In beiden Fällen konnte das niedrigere Absatzvolumen nur teilweise durch höhere durchschnittliche Verkaufspreise ausgeglichen werden.