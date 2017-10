Velux: Briggs tritt Nachfolge von CEO Tang-Jensen an

Jørgen Tang-Jensen, CEO des dänischen Dachfensterherstellers Velux, wird Ende 2017 in den Ruhestand wechseln. Dies hat Chairman of the Board Søren Bjerre-Nielsen im Rahmen einer Führungskräftetagung Mitte September angekündigt. Die Nachfolge soll der Brite David Briggs antreten.



Briggs ist seit 2015 im Velux-Management für die Bereiche Vertrieb, Produktentwicklung und Produktmanagement zuständig. Zuvor war er seit 1991 in verschiedenen anderen Bereichen von Velux bzw. der übergeordneten VKR Holding tätig.



Tang-Jensen ist bereits 1981 bei Velux eingetreten und hat im Jahr 2001 den Posten des CEO übernommen. Nach seinem Rückzug aus dem Management soll er im Frühjahr 2018 in den Board of Directors von VKR wechseln.