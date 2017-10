VDM gibt ebenfalls Entwarnung bei verunreinigtem TDI

Nach der BASF hat heute auch der Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) erklärt, dass eine gesundheitliche Gefährdung aufgrund des Produktionsfehlers der TDI-Anlage im BASF-Stammwerk in Ludwigshafen ausgeschlossen werden kann. Das hätten eigene vom VDM durchgeführte Überprüfungen und Messungen ergeben.



BASF hatte bereits gestern auf Basis interner Untersuchungen darüber informiert, dass von Matratzen oder anderen Endprodukten, in denen die verunreinigten PU-Schäume weiterverarbeitet wurden, keine Gesundheitsgefährdung ausgehe. Nach Unternehmensangaben sind vom 25. August bis zum 29. September insgesamt 7.500 t TDI mit einer erhöhten Konzentration an Dichlorbenzol (DCB) angefallen. Nach BASF-Schätzungen wurden allerdings zwei Drittel dieser Menge noch nicht weiterverarbeitet.