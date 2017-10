VBH Deutschland hat Lager in Nempitz modernisiert

Der Fenster- und Türenbeschlaghändler VBH Deutschland hat im Verlauf der letzten zwei Jahre seinen Lagerstandort Nempitz modernisiert und in diesem Zusammenhang zehn halbautomatische Lagerlifte installiert. Geliefert wurde die Technik von SSI Fritz Schäfer aus Neunkirchen. Die Investitionsmaßnahme wurde in zwei Schritten durchgeführt. Zunächst wurden vier Lagerlifte aufgebaut und getestet. Nach deren Probelauf folgten sechs weitere Anlagen.



Durch die Modernisierung sollen die Lieferprozesse allgemein beschleunigt und die Fehlerquote verringert werden. Außerdem hat VBH durch die neue Lager- und Kommissionierlösung rund 1.900 m² Fläche hinzugewonnen, die künftig für Kundendienstleistungen wie zum Beispiel Zuschnitte von Verbundplatten, Fensterbänken und Haustürfüllungen genutzt werden sollen.



Das Lager in Nempitz verfügt über eine Grundfläche von 19.000 m² und ist damit der größte der vier Lagerstandorte von VBH Deutschland. In Ilsfeld, mit 9.000 m² der zweitgrößte Lagerstandort, will VBH im Frühjahr des nächsten Jahres in ein neues vollautomatisches Profil- und Langgutlager investieren.