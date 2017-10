USA: Preis für SPF 2x4 ist auf Allzeithoch gestiegen

Ende vergangener Woche erreichte der von dem US-amerikanischen Informationsdienst Random Lengths wöchentlich erfasste Preis für das Leitsortiment SPF 2x4 #2&Btr ein neues Rekordniveau. Mit 436 US$/1.000 bdft lag der Wert um weitere 5 US$ über dem Preis der Vorwoche und lag damit um 34,2 % über Vorjahr. Der bisherige Höchstwert der vergangenen zehn Jahre war für dieses Sortiment im April erreicht worden und lag bei 420 US$.



Auch der von Random Lengths ermittelte Durchschnittswert für den Framing Lumber Composite Price (FLCP) hat sich in der Vorwoche weiter erhöht und liegt mit aktuell 440 US$/1.000 bdft noch 11 US$ unter dem bisherigen Allzeithoch von Anfang April 2013 in Höhe von 451 US$.