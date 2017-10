US-Housing Starts haben sich weiter rückläufig entwickelt

In den USA haben die Housing Starts in den zwölf Monaten bis einschließlich September im Vergleich zu der Zwölfmonatsperiode bis August saisonbereinigt um 4,7 % auf 1,127 Mio Einheiten nachgegeben. Damit hat sich der seit Juli verzeichnete Rückgang im September fortgesetzt. Nach Gebäudegrößen hat das US Census Bureau für Einfamilienhäuser ebenfalls eine Abnahme von rund 4,7 % auf 829.000 Einheiten ermittelt. In Mehrfamilienhäusern mit fünf und mehr Wohnungen lag die Zahl der Housing Starts mit 286.000 Einheiten um 6,2 % unter dem Vormonatswert.



Die Baugenehmigungen haben in der Berichtsperiode um 4,5 % auf 1,215 Mio Einheiten abgenommen. Die Zahl der genehmigten Einfamilienhäuser hat zwar um 2,4 % auf 819.000 Einheiten zugelegt. Die Genehmigungen für Wohnungen in Häusern mit zwei bis vier Wohnungen sind mit 36.000 Einheiten gegenüber dem Vormonat stabil geblieben. Dadurch konnte allerdings der in Mehrfamilienhäusern verzeichnete Rückgang um 17,4 % auf 360.000 genehmigte Wohnungen nicht vollständig ausgeglichen werden.



Die Wohnungsfertigstellungen haben in den zwölf Monaten bis einschließlich September leicht um 1,1 % auf 1,109 Mio Einheiten zugelegt. Die Zahl der fertiggestellten Einfamilienhäuser ist um 4,6 % auf 781.000 Einheiten gestiegen. Dem stand eine Abnahme um 7,2 % auf 322.000 fertiggestellte Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gegenüber. Für Zwei- bis Vierfamilienhäuser weist das Census Bureau generell keine Housing Starts und Fertigstellungen aus.