UNECE/FAO korrigiert Produktionszahlen nach oben

Die UNECE/FAO hat in ihrem kürzlich veröffentlichten „Forest Products Annual Market Review 2016-2017“ die Produktionszahlen für Nadelschnittholz in der UNECE-Region gegenüber der im Oktober 2016 abgegebenen Prognose nach oben korrigiert. Demnach ist die Nadelschnittholzproduktion in der UNECE-Region 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 % auf 250,7 Mio m³ gestiegen; auf der letztjährigen Sitzung des ECE Committee on Forests and the Forest Industry und der FAO European Forestry Commission (ECE/FAO) im Oktober war ein Produktionsanstieg von 2,6 % prognostiziert worden.



Die russische Produktion hat 2016 nach vorläufigen Zahlen um 6,7 % auf 34,288 Mio m³ zugelegt; die UNECE/ FAO war zuvor von einem Produktionsanstieg von 1,7 % ausgegangen. In den USA ist die Nadelschnittholzproduktion um 3,4 % auf 55,627 Mio m³ (Prognose +1,2 %) gestiegen. In Kanada lag der Produktionsanstieg von 6,2 % auf 48,161 Mio m³ nur geringfügig über dem Prognosewert.



In Europa ist der Produktionsanstieg von 2,9 % auf 107,837 Mio m³ nur leicht von der erwarteten Zunahme von 2,3 % abgewichen. Stärker gestiegen als erwartet ist die Produktion in Finnland (+7,3 % auf 11,370 Mio m³) und in Österreich (+5,3 % auf 9,062 Mio m³). In Deutschland ist die Produktionszunahme von 3,3 % auf 21,109 Mio m³ hinter dem prognostizierten Anstieg von 5,2 % zurückgeblieben. In Schweden hat die Produktion wie erwartet um 1,0 % auf 17,900 Mio m³ nachgegeben.