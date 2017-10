Tenhaeff-Möbelsparte hat Insolvenzantrag gestellt

Die Tenhaeff GmbH „Einrichtungen und mehr“ hat beim Amtsgericht Bad Kreuznach Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Gericht hat dem Antrag am 13. Oktober entsprochen und Rechtsanwalt Ingo Grünewald von der Kanzlei Prof. Dr. Dr. Thomas B. Schmidt Insolvenzverwalter Rechtsanwälte Partnerschaft aus Kirchberg zum Insolvenzverwalter bestellt.



Das Unternehmen produziert Sitzmöbel für den Gastronomiebereich sowie Stühle, Tische und Schranksysteme für Krippen, Kindertagesstätten und Schulen am Hauptsitz in Ellern. Insgesamt beschäftigt die Tenhaeff GmbH „Einrichtungen und mehr“ derzeit rund 50 Mitarbeiter. Der Geschäftsbetrieb soll vollumfänglich fortgeführt werden. Ziel ist es, gemeinsam mit Geschäftsführer Stephan Kirschhoch und den Anteilseignern eine Sanierungslösung zu erarbeiten.



Die König GmbH Möbelwerke, die ehemalige Muttergesellschaft der Tenhaeff GmbH „Einrichtungen und mehr“, hatte Anfang Juni 2016 Insolvenz angemeldet. Der Betrieb der König Möbelwerke wurde zum 31. Oktober vergangenen Jahres eingestellt. Die beiden Tochtergesellschaften Tenhaeff Sägewerk und Sonderverpackungen GmbH und Tenhaeff GmbH „Einrichtungen und mehr“ waren damals nicht von dem Insolvenzverfahren betroffen.