Södra hat Vertriebsbüro in Hongkong eröffnet

Aufgrund einer weiter steigenden Nachfrage in China hat die schwedische Södra zum 1. Oktober ein zusätzliches Vertriebsbüro in Hongkong eröffnet. Neben dem 2015 eingerichteten Büro in Shanghai verfügt der Konzern damit in China künftig über zwei Vertriebsbüros, über die die regionalen Nadelschnittholzmärkte des Landes betreut werden.



Neben Nadelschnittholz liefert der Konzern auch nennenswerte Mengen Zellstoff nach China. Nach Unternehmensangaben lagen die Exportmengen der ersten sieben Monate des laufenden Jahres um rund 50 % über Vorjahr; absolute Zahlen wurden allerdings nicht genannt.



Anfang 2018 beabsichtigt Södra zudem, in Shanghai unter dem Firmennamen Södra International Trading ein Einkaufsbüro einzurichten. Der Schwerpunkt soll dabei auf den Einkauf von Maschinen und Anlagen gelegt werden.