SmartLam verlagert BSP-Werk an Weyerhaeuser-Standort

Der US-amerikanische Brettsperrholz (BSP)-Hersteller Smartlam in Columbia Falls/Montana, will seine Produktion auf das ehemalige, ebenfalls in Columbia Falls liegende Sägewerksgelände von Weyerhaeuser verlagern. Im Zuge der für Januar 2018 geplanten Verlagerung soll laut lokalen Medienberichten die Produktion von derzeit rund 28.000 m³/Jahr mittelfristig auf rund 80.000 m³ erhöht und die Zahl der Mitarbeiter bis Ende 2019 auf rund 75 zu steigern. Das Unternehmen hat bereits seit geraumer Zeit Expansionspläne verfolgt, wobei auch weitere Standorte in Montana sowie in Idaho, Washington sowie im Süden der USA geprüft wurden.



SmartLam war nach eigenen Angaben der erste kommerzielle BSP-Hersteller in den USA und produziert in Columbia Falls seit 2012. Neben mehreren Flachbettpressen verfügt das Unternehmen auch über eine Portalbearbeitungsanlage (PBA) der Hans Hundegger Maschinenbau. Im Herbst vergangenen Jahres hat SmartLam die Zulassung durch das American National Standards Institute erhalten.