Sicam: Leichter Anstieg bei Ausstellern und Besuchern

Die vom 10. bis 13. Oktober im italienischen Pordenone durchgeführte Zuliefermesse hat erneut einen leichten Anstieg der Aussteller- und Besucherzahlen verzeichnet. Laut den am Samstag von dem Veranstalter Exposicam veröffentlichten vorläufigen Zahlen konnten die in den neun Hallen zur Verfügung stehende Ausstellungsfläche von rund 15.000 m² mit insgesamt 583 Ausstellern komplett belegt werden. 28 % der Aussteller kamen aus dem Ausland. Auf Besucherseite waren nach Angaben von Exposicam fast 8.000 Unternehmen vertreten.



Im vergangenen Jahr hatten 560 Aussteller in Pordenone ausgestellt; der Auslandsanteil war dabei mit 30 % angegeben worden. Die Netto-Ausstellungsfläche hatte sich auf rund 14.000 m² belaufen. Auf Besucherseite waren insgesamt 7.378 Unternehmen registriert worden; davon kamen 36 % aus dem Ausland.