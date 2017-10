Setra Group will Kiefernsägewerk Rolfs verkaufen

Die schwedische Setra Group hat einen Verkaufsprozess für das Sägewerk Rolfs in Kalix/Schweden eingeleitet. Das Unternehmen begründet den geplanten Verkauf damit, dass es in den Bereichen Holzeinkauf und Vertrieb kaum Synergien mit den anderen Sägewerken der Gruppe gebe.



Mit dem geplanten Verkauf des Werkes Kalix setzt die Setra Group die bereits seit einiger Zeit laufenden Restrukturierungsmaßnahmen fort. Im Verlauf des letzten Jahres wurden unter anderem das Sägewerk Vimmerby, die in „Plusshus“ zusammengefassten Fertighausaktivitäten und das Hobelwerk Valbo verkauft. Im Gegenzug hat Setra die Einschnittskapazität im Sägewerk Malå gesteigert und benachbarte Betriebsflächen von Ikea Industry übernommen.



Setra hatte für das Kiefernsägewerk Rolfs noch Ende 2015 Investitionen in einer Größenordnung von rund 15 Mio € angekündigt, mit denen die Weiterverarbeitung in dem auf eine Kapazität von rund 80.000 m³ Kiefernschnittholz ausgelegten Werk ausgebaut werden sollte. Ziel war eine stärkere Produktion von imprägniertem und keilgezinktem Bauholz.