Holzindustrie will Rundholzpreise zumeist fortschreiben

Auf der Sitzung der Schweizer Holzmarktkommission am 16. Oktober waren die Vertreter der Holzindustrie nur bei Fichten-Abschnitten B der Stärkeklasse L 2b und bei Langholz B L 3 zu einer Preisanhebung um 2 sfr/fm bereit. Bei den übrigen Dimensionen haben die Vertreter der Holzindustrie in der Holzmarktkommission dagegen die auf der letzten Sitzung im Juni um 3 sfr/fm erhöhten Nadelstammholzpreise unverändert belassen. Die Waldbesitzer haben dagegen weitere Erhöhungen von 3 sfr/fm vorgeschlagen. Dementsprechend ergeben sich nun wieder größere Differenzen zwischen den Preisvorschlägen der Holzindustrie und denen der Waldbesitzer: Fichten-Abschnitte B L 2b 105 sfr/fm (Holzindustrie) und 110 sfr/fm (Waldbesitzer), Fichten-Abschnitte B L 4 107/113 sfr/fm, Fichten Abschnitte C L 3 78/86 sfr/fm, Fichten-Abschnitte C L 5 73/86 sfr/fm, Fichten-Langholz B L 3 109/110 sfr/fm und Fichten-Langholz C L 3 85/88 sfr/fm. Beim Tannenabschlag fordern Vertreter der Holzindustrie unverändert -10-13 sfr/fm während Waldbesitzer -10 % anbieten.



Bei Buche L 4 B sollen unverändert 80 sfr/fm bzw. 95 sfr/fm ab Waldstraße bezahlt werden. Bei entsprechenden C-Qualitäten liegen die Empfehlungen bei 60 sfr/fm bzw. 75 sfr/fm.