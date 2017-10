Schweighofer erweitert Kodersdorf um Leimholzproduktion

Die Holzindustrie Schweighofer will in den kommenden zwei Jahren insgesamt rund 30 Mio € in den 2015 von der Klausner Holz Sachsen übernommenen Standort Kodersdorf investieren. Das Investitionspaket umfasst neben der Beseitigung von Engpässen in der bestehenden Schnittholz- und Hobelwarenproduktion auch die Erweiterung der Wärmeversorgung und der Trocknungskapazität sowie den Bau einer auf Märkte in Asien und Nordamerika ausgelegten Leimholzproduktion. Die Anlage mit einer Leistung von bis zu 90.000 m³/Jahr im Volllastbetrieb wird nach Angaben von Gerald Schweighofer so konzipiert, dass auf ihr sowohl Posts und Beams für die japanischen Märkte als auch stärkere 2x-Sortimente für den US-Markt in entsprechenden Kurzlängen produziert werden können.



Mit dem Ausbau will Schweighofer für den Standort eine deutliche Erhöhung der Wertschöpfungstiefe erreichen. Bis Anfang 2019 werden rund 100 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Aktuell sind in dem Werk 429 Mitarbeiter beschäftigt. Die Einschnittkapazität wird mit rund 1 Mio fm/Jahr und die Hobelkapazität mit 360.000 m³/Jahr angegeben.