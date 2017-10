Alno Scandinavia geht an Beteiligungsgesellschaft

Die in Stockholm ansässige Vertriebsgesellschaft Alno Scandinavia wird an die im April gegründete, luxemburgische Beteiligungsgesellschaft Blue Wall verkauft. Das hat der Insolvenzverwalter des insolventen Küchenmöbelhersteller Prof. Dr. Martin Hörmann gestern bekanntgegeben. Über den Kaufpreis sowie weitere Details wurde Stillschweigen vereinbart.



Alno Scandinavia ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Alno International GmbH und ist aus der Küchen Nordic AB hervorgegangen, an der sich Alno im Oktober 2015 beteiligt hatte. Das Unternehmen betreibt die drei Küchenstudios Alno Stockholm, In-Toto Göteborg und Elon Östersund.