Schäfer scheidet Ende März aus Surteco-Vorstand aus

Dr. Gereon Schäfer hat den Aufsichtsrat gebeten, seinen am 31. März kommenden Jahres auslaufenden Vorstandsvertrag nicht zu verlängern. Schäfer ist seit April 2015 Mitglied des Surteco-Vorstandes und war zuvor Geschäftsführer, Vorsitzender der Geschäftsführung und Generalbevollmächtigter der Strategischen Geschäftseinheit (SGE) „Papier“ von Surteco sowie Vorsitzender der Geschäftsführung der BauschLinnemann GmbH. Laut einer heute veröffentlichten Ad hoc-Mitteilung wird Schäfer seine Aufgaben bis zum Ende der Laufzeit seines Vertrages ausüben und sich danach neuen Aufgaben außerhalb der Surteco-Gruppe zuwenden.



Der Surteco-Aufsichtsrat hat auf seiner gestrigen, turnusmäßigen Sitzung den Vorstandsvorsitzenden Dr. Herbert Müller, dessen Amtszeit am 30. Juni 2018 ausläuft, erneut zum Vorsitzenden des Vorstands zu bestellen. Neben Schäfer und Müller gehört dem Vorstand aktuell auch noch Andreas Riedl als CFO an.