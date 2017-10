Rougier hat Ergebnisse im ersten Halbjahr verbessert

Der französische Tropenholzkonzern Rougier musste im ersten Halbjahr zwar einen erneuten Umsatzrückgang um 3,2 % auf 76,0 Mio € hinnehmen, bei den Ergebnissen konnten erstmals seit Längerem aber wieder Zuwächse erzielt werden. Beim EBITDA wurde das Vorjahresniveau mit 4,2 Mio € knapp übertroffen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit war gerade ausglichen, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 0,4 Mio € ausgewiesen werden musste. Das EBIT fiel mit 2,7 Mio € wieder deutlich positiv aus. Insgesamt konnte das Unternehmen im Berichtszeitraum einen leichten Nettogewinn in Höhe von 0,6 Mio € erwirtschaften.



Der Geschäftsbereich „Rougier Afrique International", in dem die Holzernte- und Verarbeitungsaktivitäten in Afrika sowie der internationale Handel zusammengefasst werden, hat 58,5 Mio € zum Gruppenumsatz beigetragen, ein Minus von 5,5 %. In dem auf den Vertrieb in Frankreich ausgerichteten Geschäftsbereich „France Import Distribution" ist der Umsatz dagegen um 6,0 % auf 17,7 Mio € gestiegen.



Positiv hat sich im Berichtszeitraum das Rundholzgeschäft entwickelt, das um 10,0 % auf 20,3 Mio € zulegen konnte. Im Schnittholzgeschäft musste das Unternehmen hingegen einen Umsatzrückgang um 6,0 % auf 40,7 Mio € hinnehmen. Das Okoumésperrholz- und Furniergeschäft verzeichnete einen Rückgang um 8,3 % auf 14,7 Mio €.