Roto übernimmt After Sales-Servicegesellschaft in Berlin

Der Baubeschlag- und Dachfensterhersteller Roto Frank wird zum 1. November die auf den After Sales-Bereich ausgerichtete Servicegesellschaft Wollenberg GmbH in Berlin übernehmen. Der Übernahmevertrag wurde am 25. Oktober unterzeichnet. Wollenberg bietet mit knapp 40 Mitarbeitern verschiedene Dienstleistungen bei der nachträglichen Verbesserung von Fenstern und Türen an. Mit der Transaktion will Roto nach Aussage des Vorstandsvorsitzenden Eckhard Keill eigentlich nur schwer in die bisherige Konzernstruktur integrierbare After Sales-Leistungen für Fenster- und Türenhersteller anbieten. Als Beispiele nennt er die Ausstattung bereits eingebauter Elemente mit Dichtungsmaterialien und Beschlägen, die zum einen im Zuge des klassischen Ersatzteil- und Reparaturgeschäfts, zum anderen in Form einer späteren Aufrüstung von Elementen erfolgen kann.



Wollenberg soll auch nach dem Closing von dem Unternehmensgründer und aktuellen Geschäftsführer Ulrich Wollenberg geleitet werden, der in der Vergangenheit bereits als Gebietsverkaufsleiter Ostdeutschland für Roto tätig war und auch während seiner Selbständigkeit mit dem Konzern zusammengearbeitet hat.