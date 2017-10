Rothenberger will Aktienanteil an Nordwest erhöhen

Der Minderheitsgesellschafter Dr. Helmut Rothenberger Holding will über ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot sämtliche auf den Inhaber lautende Stückaktien des Einkaufs- und Marketingverbundunternehmens Nordwest Handel übernehmen. Am 11. Oktober wurde die Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots veröffentlicht. Am 24. Oktober wurde der geplante Kontrollerwerb beim Bundeskartellamt angemeldet.



Zurzeit hält die Rothenberger Holding 960.000 Nordwest-Aktien, was einem Anteil von 29,95 % entspricht. Insgesamt besteht das Aktienkapital aus 3,205 Mio Stückaktien. Die Rothenberger Holding beabsichtigt, pro Aktie einen Betrag von 18,52 € zu bieten.



Zurzeit werden die Angebotsunterlagen erstellt, die vor Veröffentlichung von der BaFin geprüft werden müssen. Der Vorstand von Nordwest Handel bewertet das unterbreitete Übernahmeangebot im Grundsatz positiv und kündigt eine offizielle Stellungnahme nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlagen an.