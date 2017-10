Rohstoffgipfel und Sägewerkskongress 2018 in Würzburg

Der Sägewerkskongress 2018 findet am 14. und 15. März im Congress Centrum Würzburg (CCW) statt und steht unter dem Motto „Holzindustrie 2025 - Erfolgsfaktoren für nachhaltiges Wachstum“. Dem Sägewerkskongress vorgeschaltet ist der 4. AGR-Rohstoffgipfel, der am 13. März ebenfalls in Würzburg stattfinden wird.



Im Rahmen des mittlerweile 13. Kongresses der Säge- und Holzindustrie sollen nach Angaben des Deutschen Säge- und Holz-industrie Bundesverbandes (DeSH) die veränderten Rahmenbedingungen für die Branche beleuchtet werden. Nach der Weltwirtschaftskrise, einer schwierigen Rohstoffversorgung und einer angespannten Ertragslage bietet die aktuelle Marktentwicklung nach Einschätzung des DeSH für die Holzindustrie vielfältige Chancen und Potenziale für ein nachhaltiges Wachstum in den kommenden Jahren.



Im Rahmen von etwa 30 Vorträgen soll dargestellt und diskutiert werden, welche Weichenstellungen Unternehmen und die Branche mit Blick auf Rohstoffbeschaffung, Produktion, Energie und Kommunikation vornehmen müssen, um auch künftig erfolgreich sein zu können.



Für Fragen zur Ausstellung und zum Kongress steht beim DeSH Sabine Thiel zur Verfügung, Telefon: 030/720204380; eMail: sabine.thiel@saegeindustrie.de.