Rheinland-Pfalz stoppt gemeinsamen Holzverkauf

Rheinland-Pfalz wird den Waldbesitzarten übergreifenden Rundholzverkauf zum Jahresende 2018 einstellen. Ab 1. Januar 2019 werden dann die aus dem Staatswald stammenden Nadelstammholzmengen separat verkauft. Für die Holzvermarktung des Kommunalwaldes werden bis dahin voraussichtlich sechs eigenständige Organisationen gebildet, die flächendeckend über Rheinland-Pfalz verteilt sein werden. Dabei sollte jede der einzelnen Organisationseinheiten über eine Vermarktungsmenge von rund 250.000 fm oder einem Gesamtumsatz von 15-20 Mio € verfügen. Dies geht aus einem zehn Eckpunkte umfassenden Papier zur Neustrukturierung des Holzverkaufs in Rheinland-Pfalz hervor.



Die Eckpunkte waren vom zuständigen Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEEF), dem Städte- und Gemeindetag sowie dem Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz ausgearbeitet worden. Das Papier war auch Grundlage eines Gespräches am 16. Oktober am Ministerium mit Vertretern des Bundeskartellamtes. Diese habe dem Entwurf zugestimmt, so dass nach Angaben des Ministeriums nun mit der rechtlichen und organisatorischen Umsetzung begonnen werden kann.