Regional offenbar doch größere Schäden durch Herwart

Der vom 28. auf den 29. Oktober über weite Teile Deutschlands hinweg gezogene Sturm „Herwart“ hat regional offenbar doch nennenswerte Windwürfe verursacht. Während aus dem Norden und Nordosten Deutschlands von Waldbesitzern ähnlich wie bei Sturm „Xavier“ vor drei Wochen bisher nur Aussagen über zahlreiche Einzel- und Nesterwürfe kommen, spricht SachsenForst bereits über große Schäden in den Wäldern des Landes. Insbesondere in den Mittelgebirgslagen im Erzgebirge und Vogtland ab 700 m über NN ist es demnach zu schwereren Schäden und auch zu Flächenwürfen mit einem Ausmaß von voraussichtlich mehreren 100.000 fm gekommen. Nach Aussagen des Landesbetriebs wird Herwart als der folgenreichste Sturm für den sächsischen Wald in diesem Jahr eingestuft. Zur Aufarbeitung der Schäden hat der Landesbetrieb nach eigenen Angaben alle verfügbaren Kräfte in die betroffenen Forstbezirke umgesetzt.



Auch aus Polen, Tschechien und der Slowakei kommen ebenfalls Meldungen über Sturmschäden in den dortigen Wäldern, aber auch hier sind bislang keine verlässlichen Aussagen über den Umfang der Windwürfe zu erhalten.



Aufgrund des Brückentages sowie der morgen und übermorgen anstehenden Feiertage ist mit ersten konkreten Aussagen frühestens am Donnerstag/Freitag zu rechnen.