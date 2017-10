Recticel nimmt Produktion von PU-Schäumen wieder auf

Der belgische Recticel-Konzern hat die Produktion an allen fünf Standorten, die von BASF mit verunreinigtem TDI beliefert wurden, mittlerweile wieder aufgenommen. Das hat das Unternehmen heute bekanntgegeben.



BASF hat seine Kunden gestern informiert, dass auch weitere Untersuchungen das Ergebnis der ersten Tests bestätigt haben und keine Gesundheitsgefährdung von Matratzen oder anderen Endprodukten ausgehe, in denen verunreinigte PU-Schäume verwendet wurden. Zudem hat BASF seinen Abnehmern angeboten, alle mit dem verunreinigten TDI produzierten Schaumstoffprodukte auf eigene Kosten abzuholen.



Recticel hatte am 10. Oktober mitgeteilt, dass fünf Standorte, an denen das Unternehmen PU-Schäume herstellt, von BASF mit verunreinigtem TDI beliefert worden waren. Die Produktion und Auslieferung an den betroffenen Standorten wurde daraufhin vorübergehend eingestellt.