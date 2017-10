Rasmuson übernimmt Produktionsleitung bei Setra

Bereits zum 1. September hat Anna Rasmuson bei der Setra Group die Produktionsleitung der Sägewerke und der weiterverarbeitenden Betriebe in Schweden übernommen. Rasmuson folgt in dieser, zum Gruppenmanagement zugehörigen Position auf Jonas Björnståhl nach, der den Konzern bereits zum 30. Juni verlassen hatte und seit Juli mit der Björnståhl Konsult AB selbständig tätig ist.



Rasmuson war von 2014 bis zu ihrem Wechsel zu Setra CEO der Liko AB einem zur US-amerikanischen Hill-Rom Holdings gehörenden Herstellers von Medizintechnik. Davor war sie drei Jahre als Head of Business Development am Karolinska Universitätskrankhaus.