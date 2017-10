Präsidiumswahlen bei Spitzenverbänden HDH und VDM

Der Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (HDH) und der Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) haben auf der heute in Frankfurt durchgeführten gemeinsamen Mitgliederversammlung ihre Präsidien neu gewählt. Johannes Schwörer, seit 2008 an der Spitze des HDH, und der seit 2014 amtierende VDM-Präsident Axel Schramm wurden dabei jeweils einstimmig für drei weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Ludwig Hüls (Hülsta-Werke), in beiden Verbänden bislang Vizepräsident, hat nicht mehr kandidiert. Im VDM wurde daher Dr. Dr. Günter Scheipermeier (Nobilia) als neuer Vizepräsident gewählt. Beim HDH hat Michael Stiehl (Rauch Möbelwerke) diese Position übernommen. Stiehl ist bereits Vizepräsident beim VDM und wurde dort wiedergewählt.



Mit den Neuwahlen ist es in beiden Verbänden zu größeren personellen Veränderungen im Präsidium gekommen. Aus dem HDH-Präsidium sind mit Dr. Joachim Brunswicker, Bernd Kressmann, Manfred Sitz, Uwe Rehfeld, Hans-Dieter Töller, Andreas Kopf, Gebhard Gerweck und Helmut Hirner acht Mitglieder ausgeschieden. Neu gewählt wurden Jens Dörken (Carl Gluud), Ralf Krebs (Waldner) und Ulf Scharf (Scharf Systembauelemente). Darüber hinaus gehören dem HDH-Präsidium künftig die Vorsitzenden der jeweiligen Mitgliedsverbände an.



Im VDM-Präsidium fielen die Veränderungen weniger stark aus. Dr. Fritz Böllhoff und Dr. Imaan Bukhari sind ausgeschieden. Elko Beeg (Sachsenküchen), Dr. Daniel Böllhoff (Gebr. Nehl), Stefan Bornemann (Erpo), Wolfgang Kettnaker (Kettnaker), Leo Lübke (Cor), Karl Sommermeyer (Himolla), Elmar Duffner (Vivonio) und Markus Wiemann (Wiemann) wurden wiedergewählt.