Potlatch und Deltic Timber fusionieren zu PotlatchDeltic

Der beiden US-amerikanischen Forst- und Holzkonzerne Deltic Timber und Potlach fusionieren über einen Aktientausch zur PotlatchDeltic Corp. mit zusammen 1,93 Mio acre Waldbesitz und Säge- sowie Holzwerkstoffwerken mit einer Jahreskapazität zur Herstellung von 1,17 Mrd bdft Schnitt-, rund 150 Mio sqft (3/8“ Basis) Sperrholz sowie 150 Mio sqft (3/8“ Basis) MDF. Beide Unternehmen beschäftigen derzeit zusammen 1.500 Mitarbeiter. Laut der gestern vorgestellten Präsentation liegt die Marktkapitalisierung bei rund 3 Mrd US$ und der Unternehmenswert bei etwa 4 Mrd US$. Der Abschluss wird im Verlauf des ersten Halbjahres 2018 erwartet.



Im Zuge des Aktientauschs erhalteni Deltic-Aktionäre je Aktie 1,8 Potlach-Aktien. An dem neu gegründeten Unternehmen wird Potlach auf Pro forma-Basis 65 % und Deltic 35 % der Anteile halten, Firmensitz wird Spokane. Das künftige Management von PotlatchDeltic besteht aus Mike Covey (Chairman und CEO), Eric Cremers (President und COO) sowie John Enlow (Vice Chairman). Das zwölfköpfige Board wird sich aus acht Vertretern von Potlach und vier Vertretern von Deltic zusammensetzen.