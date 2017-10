Positive Geschäftsentwicklung im Wohnungsbau hält an

Deutsche Bauunternehmen rechnen im vierten Quartal mehrheitlich mit einer etwas geringeren Nachfrage nach Bauleistungen als in den vorangegangenen Monaten. Laut der vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) durchgeführten Umfrage zur Geschäftsentwicklung im September überwiegen inzwischen die abnehmenden Erwartungen, während in den vorangegangenen Monaten die Mehrheit der befragten Unternehmen kurzfristig noch mit einem Anstieg der Geschäftstätigkeit gerechnet hatten. Dennoch wird im vierten Quartal unverändert eine insgesamt zufriedenstellende Nachfrage- und Produktionsentwicklung erwartet.



Am günstigsten wird die weitere Geschäftsentwicklung im Wohnungsbau beurteilt. Im gewerblichen Bau haben die zurückhaltenden Einschätzungen zugenommen; im öffentlichen Hochbau tätige Unternehmen rechnen, wie bereits in den Vormonaten, eher mit einer sich abschwächenden Geschäftsentwicklung.



Die verhaltenen Erwartungen im Hochbau sind auch auf die von zuvor 3,5 auf 3 Monate gesunkenen Auftragsbeständen zurückzuführen. Die Maschinen und Geräte können aufgrund einer anhaltend regen Bautätigkeit aber weiterhin durchschnittlich zu 75 % ausgelastet werden.



Behinderungen gehen neben dem seit einem Jahr bestehenden Facharbeitermangel vor allem von verzögerten Zahlungen der Auftraggeber aus.