Polstermöbelumsatz hat im August zweistellig zugelegt

Der Umsatz der deutschen Polstermöbelindustrie hat im August um 10,7 % auf 60,4 Mio € zugelegt. Wie aus der auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes monatlich erstellten Umsatzsatzstatistik des VdDP hervorgeht, war das der höchste Anstieg im Verlauf des bisherigen Jahres. Der zweistellige Zuwachs ist maßgeblich auf die gute Entwicklung im Ausland zurückzuführen. Während sich der Inlandsumsatz um 3,8 % erhöht hat, hat der Exportumsatz um 20,9 % zugenommen. Mit einem Plus von 6,3 % hat sich der in der Eurozone erwirtschaftete Auslandsumsatz allerdings unterdurchschnittlich entwickelt.



In den ersten acht Monaten lag der Umsatz der deutschen Polstermöbelindustrie mit 646,4 Mio € weiterhin um 3,4 % unter dem Vorjahresniveau. Das Wachstum im August sowie die vergleichsweise geringen Zuwachsraten im Januar (4,8 %), März (+2,1 %) und Mai (+4,9 %) konnten dabei die zweistelligen Rückgänge im Februar (-11,0 %), April (-13,3 %) und Juni (-15,2 %) sowie das leichte Minus im Juli (-0,7 %) nicht gänzlich ausgleichen. Im Inland (-6,9 %) und in der Eurozone (-1,7 %) mussten für den kumulierten Zeitraum jeweils Umsatzrückgänge ausgewiesen werden. Der Auslandsumsatz insgesamt hat sich dagegen um 3,5 % verbessert.