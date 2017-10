Polen: Xavier verursacht mindestens 500.000 fm Sturmholz

Der Sturm „Xavier“ hat in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober im westlichen Teil von Polen mindestens 500.000 fm Sturmholz verursacht. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h sind die größten Schäden in Wäldern der Forstdirektionen Stettin, Posen und Zielona Gora entstanden.



In der Region Stettin sind laut vorläufiger Schätzungen der zuständigen Forstdirektion 231.000 fm Rundholz auf einer Fläche von insgesamt 10.000 ha geworfen worden. Auf lediglich 40 ha sind flächige Schäden entstanden. Betroffen waren vor allem die Forstämter Mieszkowice, Chojna, Osno Lubuskie, Sulecin, Rzepin und Debno.



Im Bereich der Forstdirektion Posen sind 140.000 fm Sturmholz auf einer Fläche von insgesamt 15.000 ha vor allem in den Forstämtern Antonin, Góra Slaska, Karczma Borowa, Krotoszyn, Piaski, Przedborów und Syców angefallen.



Des Weiteren sind in der Region Zielona Gora nennenswerte Schäden verursacht worden, die bislang aber noch nicht quantifiziert wurden.