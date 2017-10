Paged hat Sperrholzabsatz erneut deutlich gesteigert

Der polnische Sperrholzhersteller Paged Skleijka hat im ersten Halbjahr seinen Sperrholzabsatz um 17 % auf 113.100 m³ gesteigert. Für die letzten zwölf Monate bis zum 30. Juni ergibt sich ein Absatzvolumen von 210.800 m³. Diese Steigerung ist in erster Linie auf das Hochfahren des Anfang Oktober 2015 in Betrieb genommenen Nadelsperrholzwerks Morag zurückzuführen, das im Zwölfmonatszeitraum von Juli 2016 bis Juni 2017 insgesamt 37.700 (13.800) m³ zum Gesamtabsatz beigesteuert hat. Der Absatz von Laubsperrholz ist im gleichen Zeitraum um 7 % auf 173.100 m³ gestiegen.



Paged Skleijka bildet innerhalb der Paged-Gruppe den Geschäftsbereich „Sperrholz“, der im ersten Halbjahr eine Umsatzsteigerung von 24 % auf 312,5 Mio Zloty erreicht hat. Damit sind 73 % des Gruppenumsatzes auf Sperrholz entfallen.



Im Paged-Geschäftsbereich „Innenausbau und Möbel“, in dem die Aktivitäten von Paged Meble, des britischen Möbelhändlers Buk sowie des erst im Februar zu 70 % übernommenen polnischen Innenausbauunternehmens Forbis Group zusammengefasst werden, belief sich der Umsatz auf 62,5 Mio Zloty. Der Umsatz mit Möbeln hat sich im Berichtszeitraum allerdings um 16 % verringert, was mit der Schließung des Möbelwerks Jarocin im Mai in Zusammenhang steht.