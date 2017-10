OLG Düsseldorf hat Kartellstrafen auf 19 Mio € erhöht

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in einer am vergangenen Donnerstag ergangenen Entscheidung die im Februar 2014 vom Bundeskartellamt gegen mehrere Tapetenhersteller verhängten Kartellstrafen grundsätzlich bestätigt. Aufgrund einer anderen Bezugsgröße hat das Gericht die Höhe der gegen zwei der beteiligten Unternehmen und fünf verantwortlich handelnde Personen verhängten Bußgelder nochmals erhöht. Während das Bundeskartellamt bei seiner Strafbemessung von den von den Preisabsprachen betroffenen Umsätzen ausgegangen war, hat das Oberlandesgericht den weltweiten Umsatz der Unternehmen zugrunde gelegt. Dadurch hat sich der Gesamtbetrag der Bußgelder von ursprünglich rund 17 Mio € auf rund 19 Mio € erhöht.



Laut einer vom Oberlandesgericht Düsseldorf veröffentlichten Mitteilung muss der Tapetenhersteller A.S. Création für zwei nachgewiesene Preisabsprachen in den Jahren 2005 und 2007 Bußgelder in Höhe von 8 Mio € und 5 Mio € bezahlen. Für die Marburger Tapetenfabrik wurden 3,5 Mio € und 2 Mio € festgelegt. Der Verband der Deutschen Tapetenindustrie (VDT) wurde mit einer Kartellstrafe von 75.000 € belegt. Gegen Einzelpersonen wurden individuelle Bußgelder zwischen 16.000 € und 650.000 € verhängt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig: die Beteiligten können damit Rechtsbeschwerde zum Bundes-gerichtshof einlegen.