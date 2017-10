Nolte Holzwerkstoff will Marke Rheinspan stärker betonen

Der Spanplattenhersteller Nolte Holzwerkstoff will den schon länger bestehende Markennamen „Rheinspan“ künftig stärker in den Vordergrund rücken. Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Unternehmensauftritts wurden auch das Corporate Design und das Rheinspan-Logo überarbeitet.



Das Unternehmen war im Verlauf des vergangenen Jahres aus der Nolte SE herausgelöst und auf die von Georg Nolte geleitete Echo Büromöbel Vertrieb GmbH & Co. KG übertragen worden. Das Closing war im August 2016 erfolgt. Geschäftsführer von Nolte Holzwerkstoff ist Alexander Kolb, der Mitte Oktober 2015 in das Unternehmen eingetreten war. Das Unternehmen beschäftigt am Standort Germersheim derzeit rund 200 Mitarbeiter.