Nobia-Umsatz ist im dritten Quartal um 3 % gesunken

Der Umsatz des schwedischen Küchenmöbelherstellers Nobia hat im dritten Quartal um 3 % auf 2,905 Mrd skr nachgegeben. Organisch belief sich das Minus auf 1 %. Lediglich in der Region Nordic (+3 % auf 1,398 Mrd skr) hat sich der Umsatz im Berichtszeitraum erhöht. Das organische Wachstum in Nordeuropa lag ebenfalls bei 3 % und wird vom Unternehmen wie bereits im ersten Halbjahr auf das gute Projektgeschäft zurückgeführt, das erneut in allen Märkten außer in Finnland zulegen konnte. Im Endkundengeschäft sind die Umsätze dagegen lediglich in Schweden gestiegen. In Dänemark und Finnland wurde eine stabile Entwicklung verzeichnet. In Norwegen war der im Endkundengeschäft erzielte Umsatz dagegen rückläufig. Die Umsätze mit Zerlegtküchen in Nordeuropa haben im dritten Quartal zugenommen.



Der Umsatz in Großbritannien ist unter anderem währungsbedingt um 8 % auf 1,377 Mrd skr gesunken. Organisch belief sich das Minus noch auf 4 %. Dabei ist der über die britische Baumarktkette „Homebase“ erzielte Umsatz um rund 40 Mio skr zurückgegangnen. Nobia hatte bereits im Bericht für das zweite Quartal bekanntgegeben, dass die Belieferung der Homebase-Filialen mit Private Label-Küchen bis Ende 2017 schrittweise eingestellt werden soll.



In der Region Zentraleuropa, die nach dem Verkauf des deutschen Küchenherstellers Poggenpohl nur noch die Aktivitäten in Österreich mit den Marken „ewe", „fm" und „Intuo" umfasst, lagen die Umsätze mit 131 Mio skr um rund 13 % unter dem Vorjahresniveau. Die Installation einer modernisierten Produktionslinie am Standort in Wels hat im zweiten Quartal zu Produktions- und Lieferausfällen geführt. Im dritten Quartal hat sich die Produktionseffizienz aber wieder schrittweise verbessert.



Nach einem Wachstum von 7 % im ersten Quartal hatte der Nobia-Umsatz im zweiten Quartal auf Vorjahr stagniert. Kumuliert über die ersten neun Monate ergibt sich ein Plus von 1 % auf 9,628 Mrd skr. Das EBIT lag nahezu stabil bei 1,004 Mrd skr. Der Gewinn nach Steuern hat sich um 9 % auf 783 Mio skr verbessert.