Neuhofer Holz hat zweite Digitaldruckanlage installiert

Der Leistenhersteller Neuhofer Holz hat am Stammsitz in Zell am Moos in einen zweiten Single Pass-Digitaldrucker investiert. Die Anlage wurde im Februar geliefert; die Inbetriebnahme konnte im Juli abgeschlossen werden. Parallel dazu wurde die im Januar 2010 in Betrieb genommene erste Anlage modernisiert. Mit diesen Maßnahmen hat das Unternehmen seine Digitaldruckkapazitäten nach eigenen Angaben vervierfacht.



Der neue Digitaldrucker druckt auf einer Arbeitsbreite von bis zu 330 mm und mit einer Auflösung von bis zu 1.260 dpi. Als Ausgangsmaterialien können neben Papier auch Kunststofffolien (PP, BOPP, PE, PET, PVC) sowie Aluminium-Folien verarbeitet werden. In der nachfolgenden Lackierung lassen sich dabei auch matte oder hochglänzende Oberflächenausführungen realisieren.