Monger zum Vertriebsleiter bei Inku Jordan bestellt

Wolfgang Monger wurde zum Vertriebsleiter des österreichischen Bodenbelagshändlers Inku Jordan mit Sitz in Wiener Neudorf bestellt. Laut einer heute veröffentlichten Mitteilung übernimmt er damit die Verkaufsaktivitäten inklusive Key Account-Management für ganz Österreich.



Der Posten des Vertriebsleiters wurde neu geschaffen; bislang hat sich Geschäftsführer Herbert Seidl um diesen Bereich gekümmert. Künftig wird Monger, der zuletzt im Sportmarketing tätig war, an Seidl berichten.



Inku Jordan ist eine Tochtergesellschaft des Bodenbelags- und Holzgroßhändlers W. & L. Jordan aus Kassel. Zuletzt hat das Unternehmen Anfang September den Kundenstamm des Handelsunternehmens Hometrend Austria übernommen und damit seine Aktivitäten in Österreich deutlich ausgebaut.