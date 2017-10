Masonite schließt Übernahme von A & F Wood Products ab

Der US-amerikanische Türenkonzern Masonite International hat in den vergangenen Tagen die Übernahme verschiedener Assets von A & F Wood Products (AFWP) abgeschlossen. Masonite wird die übernommenen AFWP-Aktivitäten im Bereich „Commercial Doors“ in den Geschäftsbereich „Architectural“ eingliederen; die von AFWP produzierten Objekttüren sollen künftig unter derder bereits bestehenden Marke „USA Wood Doors“ vertrieben werden. Von der Transaktion ausgenommen sind unter anderem die Markenrechte und die Aktivitäten im Bereich Schiebetüren-Zargen, die AFWP auch in Zukunft selbst fortführen wird.



Nach Angaben von Masonite betreibt AFWP bislang ein Produktionswerk am Firmenstammsitz Howell/Michigan. Mit etwa 50 Mitarbeitern werden dort unter anderem Türen und Zargen aus Holz und Metall hergestellt. Daneben gehören auch Türbeschläge zum Angebotsprogramm. Laut Masonite hat AFWP in den letzten zwölf Monaten bis Ende Mai einen Umsatz in Höhe von etwa 14 Mio US$ erwirtschaftet.



Masonite selbst hat im Geschäftsjahr 2016 einen Gesamtumsatz von 1,974 Mrd US$ erreicht. Das bereinigte EBITDA lag bei 252,5 Mio US$, die daraus errechnete Marge konnte auf 12,8 % verbessert werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die nun abgeschlossene Transaktion bereits im laufenden Geschäftsjahr zu einer weiteren Verbesserung der Ergebniskennzahlen beitragen wird. Für 2017 hatte Masonite neben einem Umsatzanstieg zwischen sieben und neun Prozent ein bereinigtes EBITDA im Bereich von 285 bis 305 Mio US$ avisiert.