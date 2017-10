Masisa hat weiteren Kredit über 100 Mio US$ vereinbart

Zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten hat der chilenische Holzwerkstoffhersteller Masisa am 20. Oktober eine Kreditvereinbarung über 100 Mio US$ abgeschlossen. Kreditgeber sind die Coöperatieve Rabobank, Banco Santander Chile, Banco de Crédito del Perú sowie Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile. Der Kredit hat eine Laufzeit von einem Jahr und soll durch eine einmalige Zahlung bei Fälligkeit der Forderung beglichen werden. Als Bürge gegenüber den Gläubigern fungiert die Masisa-Tochtergesellschaft Masisa Forestal.



Bereits im August 2016 hatte Masisa zur Umschuldung und Reduzierung der Finanzierungskosten einen Kredit über 100 Mio US$ vereinbart. Neben der kanadischen Scotiabank und Export Development Canada waren bereits damals die Coöperatieve Rabobank sowie die Banco de Crédito del Perú als Kreditgeber beteiligt.



Die nun erhaltenen Mittel sollen zusammen mit den Erlösen aus dem Ende September abgeschlossenen Verkauf der Aktivitäten in Argentinien zum Rückkauf internationaler Schuldverschreibungen in Höhe von rund 200 Mio US$ eingesetzt werden.