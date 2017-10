Lingk Sägewerkstechnik verkauft Hundertmark-Anlagen

Das Laubholzsägewerk Hundertmark in Dörentrup hat das Maschinenhandelsunternehmen Lingk Sägewerkstechnik mit dem Verkauf seiner Sägewerksmaschinen beauftragt. Seit Anfang Oktober werden von Lingk unter anderem die bislang von Hundertmark genutzte horizontale Blockbandsäge des Typs HB 12 von Schulte, die Nachschnittanlage von SCM, die Trockenkammern sowie der Rundholzplatz mit Maschinen von Baljer & Zembrod sowie Häwa angeboten.



Das Sägewerk Hundertmark hat Anfang Oktober die Schnittholzproduktion eingestellt. Die Handelstätigkeit soll aber weitergeführt werden. Der Einschnitt lag in den vergangenen Jahren bei rund 10.000 fm/Jahr. Dabei war der Bucheneinschnitt zuletzt in einem immer stärkeren Umfang zu Gunsten von Eiche reduziert worden. Laut Firmenhomepage wurde das Schnittholz zum einen auf dem Inlandsmarkt und zum anderen im Export nach Großbritannien, Irland, Spanien und in die Benelux-Staaten verkauft.