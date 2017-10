Leicht will 40 Mio € in neues Montagewerk investieren

Der Küchenhersteller Leicht will in einer Entfernung von 4 km zum bestehenden Werk in Waldstetten ein neues Montagewerk errichten. Auf einer Gesamtfläche von 80.000 m² soll in einem 40.000 m² großen Hallenkomplex eine Produktion nach Losgröße 1-Prinzip eingerichtet werden. Die Fertigstellung ist für Sommer 2020 geplant; die Investitionssumme wird nach Unternehmensangaben bei rund 40 Mio € liegen.



Die Entscheidung zugunsten des Neubaus ist bereits 2016 vor dem Hintergrund der hohen Wachstumsdynamik der vergangenen Jahre gefallen. 2016 hatte der Umsatz des Unternehmens um 9 % auf 120 Mio € zugelegt. 2015 lag das Wachstum bei rund 11 %. Für 2017 geht Leicht von einer weiteren Umsatzsteigerung aus.