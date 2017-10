Küchenmöbelindustrie: Umsatzrückgang im August

Der Umsatz der deutschen Küchenmöbelindustrie ist im August im Vergleich zum Vorjahr erneut um 4,7 % auf 315,6 Mio € gesunken. Allerdings sind in die aktuelle Umsatzstatistik des VdDK nur die Daten von 52 Betrieben (-3,7 %) eingeflossen. In den Vormonaten hatten jeweils 54 Unternehmen ihre Umsatzzahlen gemeldet.



Der Inlandsumsatz hat um 7,8 % auf 191,3 Mio € nachgegeben. Im gesamten Exportgeschäft konnten die Küchenmöbelhersteller leicht um 0,5 % auf 124,3 Mio € zulegen. Der in der Eurozone erzielte Auslandsumsatz ist allerdings um 1,0 % auf 89,4 Mio €.



Kumuliert über die ersten acht Monate lag der Umsatz der deutschen Küchenmöbelindustrie mit 3,029 Mrd € um 2,6 % unter dem Vorjahresniveau. Die Umsatzrückgänge im Juli (-1,9 %), Juni (-10,7 %), April (-21,5 %) und Februar (-9,4 %) konnten durch die im Januar (+14,2 %), März (+9,2 %) und Mai (+10,7 %) erzielten Zuwächse nicht ausgeglichen werden. Das Minus in den ersten acht Monaten resultierte laut der VdDK-Statistik ausschließlich aus dem Inlandsgeschäft, das um 4,6 % auf 1,824 Mrd € abgenommen hat. Im Export ist der Umsatz hingegen leicht um 0,5 % auf 1,205 Mrd € gestiegen. Auch der in der Eurozone erzielte Umsatz hat um 0,6 % auf 902,6 Mio € zugenommen.