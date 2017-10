Kartellamt genehmigt fm Büromöbel-Verkauf an Vivonio

Das Bundeskartellamt hat am 18. Oktober die Ende September angemeldete Komplettübernahme des Büromöbelherstellers fm Büromöbel durch Equistone Partners Europe genehmigt. Equistone Partners übernimmt die Anteile von der fm-Unternehmensgruppe und will mit der Transaktion die in der Vivonio Furniture GmbH zusammengefassten Möbelaktivitäten weiter ausbauen.



fm Büromöbel hat im vergangenen Jahr mit rund 200 Mitarbeitern einen Umsatz von 46 Mio € erwirtschaftet. Die im Jahr 2012 gegründete Vivonio Furniture setzte sich bislang aus den Unternehmen Maja-Werke, Staud, SCIAE, Leuwico und Noteborn zusammen und hat 2016 mit sechs Werken und rund 1.300 Mitarbeitern über 300 Mio € umgesetzt.