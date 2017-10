Kabel will TMP-Anlage Ende 2019 in Betrieb nehmen

Kabel Premium Pulp & Paper will die von der Papierfabrik Walsum erworbene TMP-Anlage im vierten Quartal 2019 oder im ersten Quartal 2020 in Betrieb nehmen. Derzeit laufen noch die Genehmigungsverfahren. Es ist geplant, dass die Hackschnitzel mit Alkali-Peroxid vorimprägniert werden. Dementsprechend müssen an den Maschinen auch technische Veränderungen vorgenommen werden. Die künftige TMP-Kapazität gibt Kabel Premium Pulp & Paper mit rund 100.000 t/Jahr an.



Neben Fichten-Hackschnitzel sollen auf einer separaten Linie auch Hackschnitzel aus Pappel und Birke verarbeitet werden. Der Schleifholzbedarf des Werks, der derzeit bei rund 450.000-500.000 rm/Jahr überwiegend Fichte, etwas Pappel und neuerdings auch Birke liegt, bleibt nach derzeitigem Planungsstand von der künftigen TMP-Produktion unberührt.