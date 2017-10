Jowat hat Tochtergesellschaft in Vietnam gegründet

Der Klebstoffhersteller Jowat hat in Ho Chi Minh City/Vietnam einen neuen Vertriebs- und Servicestandort eröffnet, um regionale Kundenanforderungen schneller und effektiver erfüllen zu können. Aus diesem Grund hat das Unternehmen die Tochtergesellschaft Jowat Vietnam Co. Ltd. gegründet, die zukünftig von Managing Director Sebastian Schäfers geleitet wird. Chairman ist Dr. Ralf Schelbach, der als Vice President Asia Pacific die Jowat-Aktivitäten in der Region Asia-Pacific verantwortet. Unterstützt werden sie von Tran Thi Khanh als Finance und Administration Manager sowie den beiden Technical Account Managern Ho Ngo Vo Hai und Pham Anh Kiet.



Das Unternehmen reagiert mit dem neuen Standort auf die in der Region kontinuierlich steigende Nachfrage nach Jowat-Klebstoffen. Im Geschäftsjahr 2016 konnte der Umsatz der Tochtergesellschaften in der Absatzregion Asien/Ozeanien um knapp 15 % auf 37,8 Mio € gesteigert werden. Damit haben diese etwa 13 % zum Konzernumsatz in Höhe von 287,5 Mio € beigetragen. Mittelfristig will Jowat rund ein Drittel seines Gesamtumsatz in Asien erwirtschaften.