Jeld-Wen plant Übernahme der Domoferm-Gruppe

Der US-amerikanische Fenster- und Türenhersteller Jeld-Wen hat eine Vereinbarung zum Kauf der österreichischen Domoferm-Gruppe unterzeichnet. Die Transaktion soll voraussichtlich Mitte bis Ende des ersten Quartals 2018 abgeschlossen werden. Bislang befindet sich die übergeordnete Holdinggesellschaft Domoferm International zu 95 % im Besitz der Beteiligungsgesellschaft Austro Holding. Der restliche Minderheitsanteil wird durch die Grosso Holding gehalten.



Die Unternehmensgruppe setzt sich aus den vier Produktionsgesellschaften Domoferm (Gänserndorf), BOS (Emsdetten/Deutschland), BBE Domoferm (Brilon/Deutschand) und HSE (Humpolec/Tschechien) sowie den fünf Vertriebsgesellschaften in Russland, Polen, Ungarn, Kroatien und den Niederlanden zusammen. Die Unternehmen produzieren und vertreiben in erster Linie Stahltüren, Stahlzargen und Feuerschutztüren/-tore. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 1.000 Mitarbeiter, davon rund 300 am Standort Gänserndorf. Im Geschäftsjahr 2016 belief sich der Gruppenumsatz auf 115,1 Mio € und das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag bei 4,6 Mio €.



Domoferm stellt bereits die zehnte Übernahme von Jeld-Wen seit 2015 dar. Zu Mitte dieses Jahres hat der US-Konzern außerdem seine Organisation im DACH-Raum und in Ungarn neu strukturiert und unter eine einheitliche Leitung gestellt.