Isar-Auen werden in Nationalparksuche einbezogen

In die im Juli auf die zwei Regionen Rhön und Donau-Auen eingeschränkte Nationalparksuche in Bayern sollen auch die Isar-Auen mit einbezogen werden. Diesen Schritt begründet das bayerische Umweltministerium damit, dass das nach derzeitiger Planung rund 3.300 ha große Gebiet der Donau-Auen zwischen der Mündung des Lech und Ingolstadt um Flächen in den Isar-Auen ergänzt werden könnten. Als Zielgröße für Nationalparks gelten 10.000 ha. Am 23. Oktober soll daher am Landratsamt Freising auch eine Informations- und Dialogveranstaltung mit Verbänden und Interessensgruppen durchgeführt werden.



Eine Ausweisung von Nationalparkflächen in den Auwäldern der mittleren Isar zwischen Freising und Moosburg und den Wäldern im Mündungsgebiet der Isar bei Plattling und Deggendorf war Mitte Mai bereits von dem Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden des Umweltausschusses im Bayerischen Landtag, Christian Magerl (Bündnis90/Die Grünen), vorgeschlagen werden. Eine Verknüpfung der Gebiete an Donau und Isar über einen Biotopverbund wird von Magerl für möglich gehalten. Damals waren dem Vorschlag von Magerl aber noch wenige Chancen eingeräumt worden.